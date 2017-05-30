التقطا سيلفي مع شاب داخل غرفته... فماذا حصل في اليوم التالي؟

التقطا سيلفي مع شاب داخل غرفته

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LBCI News Lebanon

التقط عنصران من الشرطة صورة "سيلفي" مع شاب داخل غرفة نومه بعدما أوصلاه إلى منزله سالمًا في جزيرة تاسمانيا.

وكان "ريس بارك" ثملا جدًا جراء شرب كمية كبيرة من الكحول في حفلٍ، فنسي ما هو عنوان منزله فلم يتمكّن سائق الأجرة من إيصاله إلى منزله.

وطلبت شركة سيارات الأجرة مساعدة الشرطة فتمكّن عناصرها من أخذ بارك إلى منزله بعد التواصل مع صديق له.

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وقرر عنصرا الشرطة التقاط الصورة مع ريس لكي يتذكّر في اليوم التالي كيف استطاع العودة إلى منزله.

وقال أحد العناصر إنه ليس من عادة الشرطة الإهتمام بالأشخاص المخمورين إلا أن عناصرها تحرص دومًا على الحفاظ على سلامة المواطنين.

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