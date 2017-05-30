جعجع: العلاقة بين عون وبري ليست على ما يرام

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه واستنادا الى النص الدستوري، يجد نفسه الى جانب رئيس الجمهورية في موقفه المتصل بفتح الدورة الاستثنائية.وأكد جعجع في حديث لـان العلاقة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ليست على ما يرام وسوء العلاقة يؤثر في الكثير من الملفات، وهناك "اتصالات على اعلى المستويات للجم الاشتباك الرئاسي بأسرع الممكن."وفي رد على اتهام القوات بتكريس المذهبية والطائفية في طلبها نقل بعض المقاعد من دوائر الى اخرى، يسأل جعجع، هل من العدالة ان تكون مقاعد لا اناس تتمثل فيها وأناس لا مقاعد لتمثلها؟وشدد جعجع على ان قنوات التواصل مفتوحة بالكامل بين التيار والقوات في الملف الانتخابي والتنسيق في اعلى مستوياته، لافتا الى ان التيار ايجابي جدا في القانون المطروح لكنه ينتظر نضوج المفاوضات للاطلاع على التفاصيل كافة ووضع القانون في ميزان التقويم لابداء الموقف النهائي.