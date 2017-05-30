هل يجب ممارسة الرياضة قبل الخلود إلى النوم؟

هل يجب ممارسة الرياضة قبل النوم؟

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LBCI News Lebanon

من المعروف أنّ ممارسة الرياضة قبل وقتٍ قصيرٍ من الخلود إلى الفراش يُحفّز النوم إلا أن الخبراء قد كشفوا معلومات مختلفة.

وقال الخبراء في مؤسسة النوم الوطنية الأميركية إن ممارسة الرياضة قبل النوم مفيدة فقط للأشخاص الذين لا يُعانون من مشاكل في النوم لأنها تتسبّب بالأرق وباضطراب النوم لهؤلاء.

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وأضاف الخبراء أنه من المفضّل ممارسة الرياضة في الصباح لأنها تمنح الشعور بالنشاط بخاصة للأشخاص الذين يستيقظون باكرًا.

ونصح الخبراء الأشخاص الذين يمارسون الرياضة في وقتٍ متأخر بالخلود إلى الفراش فور الإنتهاء من ممارسة التمارين والإمتناع عن استخدام الهواتف الذكية او اكمال مهام مهنية وذلك للتمكن من النوم بسرعة وبشكلٍ جيد.

كذلك، نصح الخبراء بممارسة اليوغا بدلا من التمارين التي تُمارس خلال النهار لأنها تساعد على الإسترخاء بالإضافة إلى السباحة.