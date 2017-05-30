محاكمة جنود من جنوب السودان

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مثل 13 جنديا من جنوب السودان أمام محكمة عسكرية بعد اتهامهم باغتصاب خمسة من عاملات الإغاثة الأجانب وقتل زميلهم المحلي في قضية ينظر لها كاختبار لقدرة الحكومة على محاكمة جرائم الحرب.وهذا الهجوم هو أحد أسوأ الهجمات التي تستهدف عمال إغاثة في الحرب الأهلية في جنوب السودان. ووقع الهجوم يوم 11 تموز عام 2016 بعدما انتصرت قوات الرئيس سلفا كير في معركة استمرت ثلاثة أيام في جوبا على قوات المعارضة الموالية لريك مشار النائب السابق للرئيس.وأقيل قائد العمليات العسكرية في بعثة حفظ السلام كما استقال المسؤول السياسي بالبعثة بسبب الحادث.