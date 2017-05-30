أرقام صادمة... اللبنانيون من أكثر الشعوب استهلاكاً للسجائر

تقرير من اعداد منظمة الصحّة العالمية

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LBCI News Lebanon

نشر موقع "indy100" البريطاني تقريراً أعدّته منظمة الصحّة العالمية ذكرت فيه عدد السجائر المستهلكة للفرد سنويا في بلاد العالم.

وتصدّرت الصين اللائحة إذ يستهلك البالغون نحو 4124 سيجارة في السنة اي ما يقارب 11 او 12 سيجارة للفرد يوميًا.

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وبعد الصين تأتي بيلاروسيا (3831 سيجارة في العام) يتبعها لبنان ( 3023) من ثم مقدونيا (2732) وروسيا (2690).

واحتلّت غينيا المرتبة الأخيرة مع 15 سيجارة للفرد في العام وفي المراتب الثلاثة الأخيرة أتت جزر السولومون 26 ،كيريباتي 28، أوغاندا ورواندا 53 سيجارة.