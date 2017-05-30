بالفيديو- شاهدوا ماذا فعل مسافر غاضب داخل المطار

ماذا فعل مسافر غاضب داخل المطار؟

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LBCI News Lebanon

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على شابٍ يبلغ من العمر 29 سنة بعدما تسبّب بفوضى داخل مطار "غولدن كوست" وهدّد سلامة الموجودين.



وعمد الشاب إلى توجيه ضرباتٍ شديدة ومتتالية إلى ماكينة تسجيل الدخول من خلال استخدام سلة معدنية للمهملات.

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ويظهر في الفيديو الذي سجّلته كاميرا المراقبة محاولة المسافرين الآخرين في تهدئة الشاب إلا أنه بقي يقاومهم ويعبر عن غضبه العارم.



وبعد دقائق عدّة، وصلت الشرطة وقبضت على الشاب كما أعلنت إدارة المطار أنها تجري التحقيقات اللازمة لمعرفة سبب الحادثة وذلك حفاظًا على سلامة المسافرين.



شاهدوا ما فعله الرجل الغاضب في الفيديو أدناه: