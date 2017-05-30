باسيل: طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على ١٠٨ نواب

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان هناك ضوابط واصلاحات مطلوبة في قانون الانتخاب، وقال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح :" نحن لم نتحدث مع احد بموضوع نقل نواب بل طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على ١٠٨ نواب وباعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها ".
وراى انهم اليوم امام فرصة حقيقية جديدة ، لافتا الى ان التصويت بمجلس الوزراء يبقى واردا.
وشدد على انه لا خلاف حول الدورة الاستثنائية لكنهم يرفضون أي مس بصلاحيات الرئاسة التي يعملون لتعزيزها.
وقال:" استعنا بأصدقاء أحدهم كشف التمديد وهو تيار المستقبل وبصديق آخر لكشف الالغام هو القوات اللبنانية و لدينا صديق صادق نريد ان نستعين به لكشف الكذب".