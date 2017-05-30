باسيل: طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على ١٠٨ نواب

اجتماع تكتل التغيير والاصلاح

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ان هناك ضوابط واصلاحات مطلوبة في قانون الانتخاب، وقال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح :" نحن لم نتحدث مع احد بموضوع نقل نواب بل طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على ١٠٨ نواب وباعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها ".