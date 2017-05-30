لا حراسة بعد اليوم على تلفزيون لبنان...

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ذكرت وكالة الانباءأن قاضي الامور المستعجلة جاد معلوف أصدر قرارا أنهى بموجبه "الحراسة القضائية" لمؤسسة "تلفزيون لبنان" ولم يعد للقضاء أي دور في ملفّ التلفزيون الذي أصبح اليوم في عهدة الحكومة والدولة اللبنانية.ويدرس طلال المقدسي مع محاميه صخر الهاشم رفع دعوى على كل من صائب دياب (مدير الأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان) وندى صليبا (نائبة مدير الأخبار) والاعلامية غادة غانم العريضي في جرم القدح والذم والتشهير، اضافة الى كل من يظهره التحقيق محرّضا او مشجّعا او متعاونا في كل ما شهده "تلفزيون لبنان" من تطورات في الآونة الاخيرة.