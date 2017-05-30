غرائب وطرائف
30 أيار 2017
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بالفيديو: انقلب السحر على الساحر... أراد أن يخدع والدته لكنها كانت له بالمرصاد!

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بالفيديو: انقلب السحر على الساحر... أراد أن يخدع والدته لكنها كانت له بالمرصاد!
صدمت والدة من ولاية فلوريدا ابنها بعدما حاول خداعها بمقلب كان يحضّره لها.

وقد أمضى الشاب، الذي كان يصور المقلب، نحو الدقيقة من الوقت وهو يشرح لوالدته "الخدعة السحرية" مستخدماً منشفة وزجاجة مياه وعملة معدنية، معتقداً أنه سينجح في خداع والدته ورش الماء على وجهها.

ولكن عندما وصل الشاب الى نهاية هذه الخدعة وطلب من والدته أن تنظر داخل الزجاجة، علمت الأم ما يدور في رأس ابنها، فأخذت حذرها وانتظرت حتى نظر هو الى الزجاجة فضغطت عليها ليمتلئ بعدها وجهه هو بالماء بدلاً منها.
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وظهرت الوالدة في نهاية الفيديو وهي تضحك على ابنها، وتقول له إنها سبق وشاهدت هذه الخدعة على الفيسبوك.






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