كتلة المستقبل: الفراغ سيحدث اختلالا خطيرا في البلاد

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كررت كتلة "المستقبل" "رفضها بشدة للفراغ في المؤسسات الدستورية لأنه في حال حصوله سيحدث اختلالا خطيرا في البلاد ويعرضها لمخاطر كبيرة لا أحد يمكن أن يعرف ماذا تنتج وإلى أين يمكن أن تؤدي"، ودعت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي الى بذل كل جهد ممكن من أجل إنجاز قانون انتخاب جديد يحترم العيش المشترك ويعزز فكرة المواطنة ويكون منسجما مع أحكام الدستور اللبناني واتفاق الطائف.وشددت الكتلة على "ضرورة تأكيد أهمية العودة إلى احترام نص وروح الدستور واتفاق الطائف والتزام الجميع بهما خارج إطار التأويلات والتفسيرات التي تعتمد على المصالح السياسية الظرفية والخاصة وليس على المنطق القانوني والدستوري الصحيح والمصلحة الوطنية العليا".