ابن الـ12 عاماً شنق نفسه في غرفته... بسبب حقيبة المدرسة!

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شنق صبي نفسه داخل غرفة نومه خوفاً من حصوله على "علامة حمراء" في المدرسة لأنه نسي أن يُحضر حقيبته.وكان الصبي تيريس غلاسكو، 12 عاماً، قد عاد من المدرسة الى منزله في موسلي- مانشستر الكبرى، بعدما أدرك أن كتبه ليست بحوزته. ولكن عندما وصل الصبي الى المنزل أدرك أن مفتاح الباب ليس معه، وبالتالي فهو غير قادر على الدخول الى البيت.وبعدما تغيّب الصبي عن المدرسة، اتصل المسؤولون بالوالدة التي وجدت إبنها جثة في غرفة نومه في الطابق العلوي.ويذكر أن تيريس كان قد حصل قبل وفاته على جائزة "star of the term" أو "نجم العام الدراسي" في مدرسة سادلورث في أولدهام التي تضمّ 1300 تلميذ، إضافة إلى أنه حصل على علامات عالية من المعلمين ضمن إطار حسن السلوك.ولفتت والدة تيريس، السيدة كاتي كروس، في ختام التحقيق حول وفاة ابنها، الى أن الأخير كان يخشى أن يحصل على "علامة حمراء" بسبب ذهابه الى المدرسة من دون حقيبة.