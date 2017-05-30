إحذروا تناول هذه الأطعمة... قد تسبب لكم السرطان!

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يُؤدّي النظام الغذائي دوراً كبيراً في الحفاظ على صحّة الإنسان. وفي حين أن هناك بعض أنواع الأغذية المفيدة جداً للصحّة، هناك أيضاً بعض الأنواع الأخرى التي تُعتبر مصدراً خطيراً لأمراض السرطان والسكري والسمنة.سنُقدّم لكم في ما يلي لائحة ببعض أنواع الغذاء التي قد تتسبّب بإصابة المرء بالسرطان.-السكر المكرر والصناعي: من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المكرر والصناعي، يمكن أن تسبب إصابة الإنسان بالكثير من الأمراض. بشكل عام، إن الكمية الكبيرة من هذا النوع من المحليات يزيد بسرعة من مستويات الانسولين ويحفز نمو الخلايا السرطانية.-اللحوم الحمراء المصنعة: تحتوي اللحوم المصنعة على عددٍ كبيرٍ من المواد الكيميائية المسببة للسرطان. وعلاوة على ذلك، فإن هذا هذا النوع من اللحوم يحتوي أيضاً على كمية عالية جداً من النترات التي تتحول إلى نتريت والنتروزامين المسرطنة. وقد نشرت دورية التغذية والسرطان دراسة تبين أن الاستهلاك الزائد للحوم المصنعة يمكن أن يرتبط بالإصابة بسرطان القولون والبروستات.- الطحين الأبيض المكرر: يحتوي هذا النوع من الطحين على كميات عالية من النشويات، التي قد تحمل تأثيراً سلبياً على صحة الفرد وتزيد خطر إصابته بالسرطان. ووفقاً للدراسات، فإن النساء اللواتي يستهلكن الكثير من الكربوهيدرات لديهن مخاطر كبيرة للإصابة بسرطان الثدي.