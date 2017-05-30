بالفيديو- ضربت زميلتها بشراسة والطلاب... يتفرجون!

الإعلان

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر عراكاً عنيفاً للغاية بين طالبتين في المدرسة.وفي التفاصيل، حاولت إحدى الطالبات ضرب زميلتها في المدرسة مستخدمة المقص بولاية إلينوي في الولايات المتحدة.ولكن المؤسف ان احداً من الطلاب لم يتدخل لفض الاشكال انما وقفوا يهتفون ويشجعون الطالبتين على الاستمرار في عراكهما. كما قاموا بتصوير الحادثة عبر هواتفهم الذكية وعمدوا الى نشرها لاحقاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وقد اظهر شريط الفيديو الشابة التي تعرّضت للاعتداء وهي مضرجة بالدماء.من جهتها علّقت والدة الطالبة المعتدية، بالقول إن ابنتها كانت قد تعرضت للكثير من المضايقات في الآونة الأخيرة الأمر الذي جعلها تقدم على فعلتها هذه.إليكم الفيديو: