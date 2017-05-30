بالفيديو - لاعب مانشستر يونايتد الأعلى أجراً يؤدي مناسك العمرة!

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Most beautiful thing I've seen in my life 🕋🙏🏾 A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on May 28, 2017 at 4:59am PDT

Ramadan Kareem 🕋🌙 Bon Ramadan #makkah #blessed A post shared by Paul Labile Pogba (@paulpogba) on May 27, 2017 at 8:49pm PDT

شارك نجم نادي مانشستر يونايتد ولاعب المنتخب الفرنسي الأعلى أجراً في العالم، بول بوغبا متابعيه عبر انستغرام صورة له وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان. وقد علّق بوغبا على الصورة بالقول "أجمل ما رأيته في حياتي."وكان بوغبا قد نشر فيديو له وهو يُظهر مكان تواجده بمكة في السعودية.وقد نالت الصورة والفيديو ردود فعل كثيرة عبر الانترنت وتم تناقلها بشكل خيالي.الجدير ذكره، أنّ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أصبح الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم الصيف الماضي بعدما دفع نادي مانشستر يونايتد له 114 مليون دولار.إليكم ما نشره بول بوغبا عبر انستغرام: