بالفيديو - لاعب مانشستر يونايتد الأعلى أجراً يؤدي مناسك العمرة!

شارك نجم نادي مانشستر يونايتد ولاعب المنتخب الفرنسي الأعلى أجراً في العالم، بول بوغبا متابعيه عبر انستغرام صورة له وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة خلال شهر رمضان. وقد علّق بوغبا على الصورة بالقول "أجمل ما رأيته في حياتي."
وكان بوغبا قد نشر فيديو له وهو يُظهر مكان تواجده بمكة في السعودية.
وقد نالت الصورة والفيديو ردود فعل كثيرة عبر الانترنت وتم تناقلها بشكل خيالي.
الجدير ذكره، أنّ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما أصبح الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم الصيف الماضي بعدما دفع نادي مانشستر يونايتد له 114 مليون دولار.
إليكم ما نشره بول بوغبا عبر انستغرام: