وصفة سلطة "منعشة"... وجبة مثالية لخسارة الوزن!

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هل ترغبون بتحضير الأطباق المنعشة لتناولها في الأيام الحارة؟سنقدم لكم وصفة سلطة سهلة وسريعة التحضير، تعتبر وجبة مثالية لترطيب الجسم وفقدان الوزن والتخلّص من السموم.المكونات- كوب من البندورة أو البندورة الكرزية- كوب من الأفوكادو- كوبان من الخيار- شريحتان من البصل الأحمر المفروم- 30 غراماً من جبنة الفيتا أو زبدة اللوز- ملعقتا طعام من البقدونس المفروم- ملعقتا طعام من الخل البلسمي- ملعقتا طعام من زيت الزيتون- القليل من الفلفل- القليل من ملح البحرطريقة التحضير:لتحضير الصلصة، إمزجوا زيت الزيتون والخل البلسمي والفلفل والملح في وعاء صغير.وفي وعاء آخر كبير، ضعوا جبنة الفيتا أو زبدة اللوز مع شرائح البصل، ثمّ أضيفوا اليها البندورة مع الأفوكادو والطماطم والخيار المقشر والمقطع الى مكعبات والبقدونس. قبل التقديم، إسكبوا الصلصة فوق المكوّنات الأخرى.