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30 أيار 2017
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بالفيديو والصور - تحدي مزيل التعرق ينتشر بين الأطفال... إليكم نتائجه المرعبة!

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بالفيديو والصور - تحدي مزيل التعرق ينتشر بين الأطفال... إليكم نتائجه المرعبة!
 أعلنت طفلة تُدعى كايتلن ستانلي في الثانية عشرة من عمرها أنّها أحرقت ذراعها مرات عدة من خلال مادة الإيروسول الموجودة في مزيل التعرق لأنها اعتبرت الأمر مثيراً بالنسبة إليها.

وقد أطلت سارة ستانلي والدة الطفلة في البرنامج الصباحي على قناة ITV، للحديث عن تحدٍ جديد بين الأطفال وطلاب المدارس والذي يسبب لهم الحروق الجسدية.
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يُشار إلى أنّ الأم أصيبت بالصدمة بعدما سمعت طفلتها تتحدث عن نتيجة رش رذاذ مزيل التعرق على البشرة بحماس معتبرة أنّ الموضوع رائع!

الجدير ذكره، أنّ ذراع الطفلة كانت مغطاة بالحروق بشكل مرعب والغريب أنّ هذه الأخيرة لم تكن تعلم أنّ الحروق قد تسبب لها ندبات دائمة وفي بعض الحالات تعرضها للإصابة بسرطان الجلد.

إليكم صور الطفلة:

 
 
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