مقدمة النشرة المسائية 30-05-2017

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القانون الجديد للإنتخابات في عنق الزجاجة ، والمهل تضيق أكثر فأكثر ... غدًا اليوم الأخير من العقد العادي لمجلس النواب ، فماذا سيكون عليه يوم بعد غد ، الاول من حزيران حين تكون الدورة العادية انتهت والدورة الاستثنائية لم تُفتَح بعد ؟ السؤال الكبير : ما أبعدته المواقف هل تُقرِّبه " ديبلوماسية الإفطارات " ؟ أمس كان إفطار السرايا الحكومية وما شهده من تقارب واضح بين صاحب الدعوة ، الرئيس سعد الحريري ، ونجم المدعويين الرئيس نبيه بري ... بعد غدٍ الخميس سيكون هناك إفطار القصر الجمهوري الذي سيجمع صاحب الدعوة الرئيس ميشال عون ، ونجم المدعويين الرئيس نبيه بري ، فتتحقق معجزة اللقاء ويرتفع منسوب التفاؤل وفق ما توقَّع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أعلن ان " تفاؤلنا سيتأكد بعد غد الخميس " ...لكن هل تكفي " ديبلوماسية الإفطارات " لتحقيق ما عجزت عنه اللقاءات ؟ الواضح حتى هذا المساء ان ما ليس مبتوتًا نهائيًا : متى سيتم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، وهي أصلًا تسعة عشر يومًا فقط ، أي ما تبقى من ولاية مجلس النواب ؟ وما ليس مبتوتًا أيضًا مسألة نقل بعض المقاعد التي يرفضها الرئيس بري رفضًا قاطعًا ، أما الوزير جبران باسيل فرفع السقف إلى الحد الأقصى معلنًا : " لم نتحدث مع احد بموضوع نقل نواب بل طالبنا بالعودة الى الطائف الذي ينص على ١٠٨ نواب وباعادة المقاعد التي سلخت عن ناسها ". فهل صحيح ان الامور ما زالت في المربع الاول ؟ أم ان شروط التفاوض تستلزم التمسك بالأوراق ورفع سقف الكلام ؟على أي حال ، الاول من حزيران لناظره قريب ، وعندها لا تعود هناك أي قيمة لأوراق المناورات بل إن الاوراق الحقيقية لكل طرف سيتم كشفها . لكن البداية من مكان آخر ، من ملف المواجهة بين وزير الطاقة سيزار ابو خليل وبين كل مَن يظهره التحقيق متورِّطًا في الاتهامات المُساقة ضده وضد فريقه السياسي