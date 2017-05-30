مشروع جديد سري

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LBCI News Lebanon

مشروع جديد سري ينوي القيام به أحد مؤسسي شركة غوغل، سيرغي برين، لبناء أكبر منطاد في العالم.

وبحسب المشروع الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية تم تصميم المنطاد، الذي يصل طوله حتى 200 متر، كسفينة هوائية للبعثات الإنسانية إلى المناطق النائية من الكرة الأرضية، ولكن في وقت فراغه سوف يستخدمه برين كـقارب هوائي فخم ليستمتع بالانتقال به برفقة عائلته وأصدقائه.

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ووفقا لصحيفة الغارديان، سيتم ملء المنطاد بالهيدروجين والهيليوم غير القابلين للانفجار، بينما يبلغ طوله 200 متر، وهذا ما يؤهله ليصبح أكبر طائرة في العالم.

وتقدر التكلفة التي يرصدها برين لهذا المشروع بـ 100-150 مليون دولار من أمواله الشخصية.