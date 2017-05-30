بالصور- في الحمرا...أخصائية تغذية غير قانونية

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نفذ فريق من وزارة الصحة العامة مداهمة لاحد المراكز في الحمرا بناء على معلومات مقدمة من موقع الكتروني إستقصائي، حيث تبين ان صاحبة المركز تمارس مهام أخصائية تغذية ولا يحق لها بذلك كونها سورية ولا تملك اذنا لمزاولة مهنة، اضافة الى أن إقامتها في لبنان منتهية الصلاحية وبالتالي غير قانونية.وتبين أن صاحبة المركز تعمد الى حقن زبائنها بأدوية وهي غير مخولة القيام بذلك وفق القوانين المرعية الاجراء، الامر الذي قد يشكل خطراً على صحتهم.ويوجد في المركز ممرضة ومعالج فيزيائي يمارسان وظيفتيهما بشكل غير قانوني كون المركز غير مرخص لتقديم خدمات صحية وفق المعايير المرعية الاجراء.وبناء على ذلك، تم طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي ومخابرة النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر وختم المركز بالشمع الأحمر.