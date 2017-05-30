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30 أيار 2017
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مجلس شورى الدولة يعيد الأجر اليومي إلى قيمته الحقيقية...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل

مجلس شورى الدولة يعيد الأجر اليومي إلى قيمته الحقيقية...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأجر,يعيد,الدولة,شورى,مجلس,
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مجلس شورى الدولة يعيد الأجر اليومي إلى قيمته الحقيقية...كل التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
 
 
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