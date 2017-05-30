من قصد ريفي بالوقحين؟

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ردّ اللواء أشرف ريفي على الشكوى التي تقدم بها وزير الطاقة سيزار أبي خليل ضده قائلا " يبدو أن وزير الطاقة ومن يقف وراءه جبران باسيل ووزير العدل ليسوا فاسدين وحسب لا بل وقحين" .وأضاف في حديث لاذاعة "صوت لبنان": "سنثبت بالمعلومات وبالأرقام الدقيقة أمام القضاء اللبناني على أننا سنكون في خطوط المواجهة لمحاربة الفساد" .ورأى ريفي أن "صفقة الكهرباء التي أقرَّت هي صفقة مشبوهة"، لافتاً إلى أن "هناك من تعاقد أو إتفاق مع الشركة التركية منذ أكثر من سنة لاستحضار باخرتين الى لبنان على أساس 850 مليون دولار عن كل سنة للباخرتين ، لكن الإتفاق الضمني كان بأن تبقى الباخرتان 5 سنوات على أن يتم التمديد لها ولو بطريقة غير قانونية وبعقد غير قانوني."ولفت إلى أنهم "كانوا سيدفعون 4 مليار و 200 مليون دولار من الخزينة اللبنانية" .وتابع ريفي "أتهم وزير الطاقة سيزار أبي خليل كما أتهم الوزير جبران باسيل وكل مجموعة الفساد التي تقف وراءهم."وجزم "لن نسمح لمجموعة من اللصوص والفاسدين بأن يسرقوا أموالنا بكل وقاحة أمام أعيننا ونسكت."