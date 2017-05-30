تقارير نشرة الاخبار
30 أيار 2017
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4 آلاف ل.ل. يوميا هل تؤثر على معيشتك؟

العامل يُهدر ماله وحقه Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاجر اليومي,4 الاف ليرة, العامل يُهدر ماله وحقه
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عام 2012 حدد الحد الأدنى للأجور للذين يتقاضون أجرا شهريا بـ675 ألف ليرة لبنانية، والحد الأدنى للأجر اليومي بثلاثين ألفا. 

بعد أكثر من اربعة أعوام استفاقت حكومة الرئيس سلام واعتقدت أن هنا خطأ ماديا في تحديد الأجر اليومي وخفضته من 30 ألفا الى 26 ألف ليرة، وحجتها بذلك أن أجر الثلاثين الفا يجعل ممن يعملون في شكل يومي يتقاضون أجرا أعلى ممن يتقاضى راتبا شهريا. 
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