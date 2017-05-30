تقارير نشرة الاخبار
30 أيار 2017
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لماذا عرضت الصالات اللبنانية أفلاما سابقة للممثلة Gal Gadot؟

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شاركت الممثلة الإسرائيلية Gal Gadot بعدة أفلام عرضت في صالات السينما في لبنان.
فمن هي هذه الممثلة؟ 
Gadot هي ممثلة إسرائيلية، خدمت في الجيش الإسرائيلي على مدى سنتين، وفي العام 2014 إبان الحرب على قطاع غزة نشرت Gadot صورة لها ولابنتها على صفحتها على فايسبوك كتبت إلى جانبها أنها ترسل حبها وتصلي للإسرائيليين خصوصا للشبان والشابات الذين يحمون بلدها ضد الأعمال المروعة التي يقوم بها عناصر حماس الذين يختبئون كالجبناء خلف النساء والأطفال، بحسب تعبيرها.
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