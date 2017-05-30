أخبار دولية
30 أيار 2017
30/05/2017 14:50:27
الولايات المتحدة ترسل أسلحة لأكراد سوريا
إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الـ 24 الماضية
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LBCI News Lebanon
أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.
واشار المسؤول الى إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الـ 24 الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.
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