أخبار دولية
30 أيار 2017
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الولايات المتحدة ترسل أسلحة لأكراد سوريا

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الولايات المتحدة ترسل أسلحة لأكراد سوريا
أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.
 
واشار المسؤول الى إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الـ 24 الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر. 
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