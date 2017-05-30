الولايات المتحدة ترسل أسلحة لأكراد سوريا

إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الـ 24 الماضية

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LBCI News Lebanon

أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة بدأت إرسال أسلحة لمقاتلين أكراد سوريين لمساعدتهم في استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.

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واشار المسؤول الى إن إرسال الأسلحة بدأ في الساعات الـ 24 الماضية بناء على تفويض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر.