بالصور - اشعال الاطارات في بعلبك احتجاجا على مقتل الطلفة من آل نقوش جراء الاشكال الفردي

اشعال الاطارات في ساحة ناصر في بعلبك

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LBCI News Lebanon

أقدم شبان على قطع الطريق عند ساحة ناصر في بعلبك، احتجاجا على مقتل الطفلة لميس حسن نقوش بطلق ناري جراء اشكال فردي وقع مساء اليوم في المنطقة، وقد أخفى بعضهم وجهه بأقنعة، ورددوا شعارات تطالب بالاقتصاص من الجاني ووضع حد للفلتان الأمني في بعلبك ومنطقتها.