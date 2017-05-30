أمن وقضاء
30 أيار 2017
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بالصور - اشعال الاطارات في بعلبك احتجاجا على مقتل الطلفة من آل نقوش جراء الاشكال الفردي

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بالصور - اشعال الاطارات في بعلبك احتجاجا على مقتل الطلفة من آل نقوش جراء الاشكال الفردي
أقدم شبان على قطع الطريق عند ساحة ناصر في بعلبك، احتجاجا على مقتل الطفلة لميس حسن نقوش بطلق ناري جراء اشكال فردي وقع مساء اليوم في المنطقة، وقد أخفى بعضهم وجهه بأقنعة، ورددوا شعارات تطالب بالاقتصاص من الجاني ووضع حد للفلتان الأمني في بعلبك ومنطقتها. 
 
 
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