صحف اليوم
30 أيار 2017
30/05/2017 17:40:06
نسبية مع ١٥ دائرة...صورة تقريبية للنتائج
أرقام إحصائية أولية...
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LBCI News Lebanon
تتوقع أوساط من ٨ آذار استنادا الى أرقام إحصائية أولية فوز حزب الله مع القوى الحليفة في ٨ آذار بـ ٣٥ مقعدا، وقوى ١٤ آذار ٤٨ مقعدا، الإصلاح والتغيير ٢٧ مقعدا، ويبقى ١٤ مقعدا "للمستقلين" و٣ مقاعد غير محسومة.
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