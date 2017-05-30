نسبية مع ١٥ دائرة...صورة تقريبية للنتائج

تتوقع أوساط من ٨ آذار استنادا الى أرقام إحصائية أولية فوز حزب الله مع القوى الحليفة في ٨ آذار بـ ٣٥ مقعدا، وقوى ١٤ آذار ٤٨ مقعدا، الإصلاح والتغيير ٢٧ مقعدا، ويبقى ١٤ مقعدا "للمستقلين" و٣ مقاعد غير محسومة.لقراءة المقال كاملا