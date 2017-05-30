صحف اليوم
30 أيار 2017
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نسبية مع ١٥ دائرة...صورة تقريبية للنتائج

أرقام إحصائية أولية... Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب,أرقام إحصائية,أرقام إحصائية أولية...
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نسبية مع ١٥ دائرة...صورة تقريبية للنتائج
تتوقع أوساط من ٨ آذار استنادا الى أرقام إحصائية أولية فوز حزب الله مع القوى الحليفة في ٨ آذار بـ ٣٥ مقعدا، وقوى ١٤ آذار ٤٨ مقعدا، الإصلاح والتغيير ٢٧ مقعدا، ويبقى ١٤ مقعدا "للمستقلين" و٣ مقاعد غير محسومة.

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