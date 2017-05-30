إفطار السراي يطوّق "الاشتباك الدستوري"

أوضحت مصادر متابعة للمشاورات الانتخابية لصحيفة "المستقبل" أنّ الرئيس سعد الحريري لعب دوراً كبيراً بالاتفاق مع الرئيس نبيه بري خلال إفطار السراي على عزل موضوع الاختلاف الفقهي الحاصل بشأن انعقاد الدورة الاستثنائية عن مسار المشاورات الانتخابية، وهو ما تم تكريسه كذلك خلال اجتماع السراي بعد الإفطار بين كل من رئيس الحكومة ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ونائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، ولاحقاً في اجتماع الرابية الذي عُقد في منزل باسيل وضمّه إلى كل من عدوان والنائب ابراهيم كنعان وامتدّ على مدى أكثر من 4 ساعات حتى ما بعد منتصف الليل.