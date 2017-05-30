أخبار دولية
30 أيار 2017
Back

قطر ترحل طالب لجوء سعوديا إلى المملكة

العتيبي يواجه اتهامات في السعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,قطر,العتيبي يواجه اتهامات في السعودية
episodes
قطر ترحل طالب لجوء سعوديا إلى المملكة
أعلنت منظمة العفو الدولية ان قطر رحلت الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى المملكة حين حاول السفر بصحبة زوجته إلى النرويج التي منحته حق اللجوء السياسي.
  
ويواجه العتيبي اتهامات في السعودية لإنشائه منظمة مستقلة ونشره تغريدات على موقع تويتر اعتبرت مسيئة لبلاده. وقالت المنظمة إنه تم إلقاء القبض عليه في مطار الدوحة في 24 أيار وإعادته إلى السعودية بعد ذلك بساعات. 
الإعلان

 
وأكدت وكالة الأنباء القطرية ترحيله ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن الترحيل تم بناء على الإجراءات القانونية والاتفاقات الإقليمية والدولية المتصلة بترحيل المتهمين والمجرمين.
 
إقرأ أيضاً