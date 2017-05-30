قطر ترحل طالب لجوء سعوديا إلى المملكة

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أعلنت منظمة العفو الدولية ان قطر رحلت الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي إلى المملكة حين حاول السفر بصحبة زوجته إلى النرويج التي منحته حق اللجوء السياسي.ويواجه العتيبي اتهامات في السعودية لإنشائه منظمة مستقلة ونشره تغريدات على موقع تويتر اعتبرت مسيئة لبلاده. وقالت المنظمة إنه تم إلقاء القبض عليه في مطار الدوحة في 24 أيار وإعادته إلى السعودية بعد ذلك بساعات.وأكدت وكالة الأنباء القطرية ترحيله ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن الترحيل تم بناء على الإجراءات القانونية والاتفاقات الإقليمية والدولية المتصلة بترحيل المتهمين والمجرمين.