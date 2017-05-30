أخبار دولية
30 أيار 2017
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مستشار ترامب يسلم بعض الوثائق للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ

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مستشار ترامب يسلم بعض الوثائق للجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ

أعلن مصدر حكومي مطلع ان مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض مايكل فلين أبلغ لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ أنه سيبدأ في تسليم بعض الوثائق التي طلبتها اللجنة.

 

 وأبلغ مندوبون عن فلين اللجنة في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنهم سيبدأون في تسليم بعض الوثائق المطلوبة في الوقت المحدد للوفاء بالموعد الذي حددته اللجنة وأنه سيتم تسليم المزيد من الوثائق لاحقا.

 

وكانت اللجنة التي تحقق في تدخل روسي مزعوم في انتخابات الرئاسة الأميركية العام الماضي أصدرت أوامر استدعاء لاثنتين من شركات فلين بعد أن رفض فلين الاستجابة لاستدعاء بحقه شخصيا. 

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