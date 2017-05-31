انفجار هائل قرب سفارات أجنبية بكابول...وعشرات القتلى والجرحى

انفجار هائل في العاصمة الأفغانية قرب سفارات أجنبية

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LBCI News Lebanon

أدى الانفجار القوي الذي وقع صباح الأربعاء في الحي الدبلوماسي من كابول إلى وقوع ما لا يقل عن 80 ​قتيلا و 320 جريحا، على ما أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية.

وتعرضت المنازل الواقعة على بعد مئات الأمتار من الانفجار لأضرار مادية حيث تطايرت النوافذ والأبواب.

من جهتها، ذكرت مارييل دو سارنيز الوزيرة الفرنسية المكلفة للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية إن السفارة الفرنسية في كابول تضررت في الهجوم موضحة ألا مؤشرات حاليا على سقوط ضحايا فرنسيين.

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في وقت،​ اعلن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل على تويتر إن موظفين بالسفارة الألمانية في كابول أصيبوا في الانفجار كما قُتل احد حراس الأمن الأفغان.

بدورها، ​اعلنت وزارة الخارجية الاماراتية اصابة مبنى سفارتها في العاصمة الافغانية ، مؤكدة عدم اصابة اي من دبلوماسييها او العاملين في سفارتها، هذا وأعلنت "بي بي سي" مقتل سائق يعمل لديها وجرح 4 من صحافييها في انفجار كابول.

طالبان تنفي مسؤوليتها عن انفجار كابول

الى ذلك، نفت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن التفجير.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان إن مقاتلي الحركة لم يكن لهم دور في التفجير وإن الحركة تدين مثل هذه الهجمات غير الموجهة التي يسقط فيها ضحايا مدنيون.



