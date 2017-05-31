اسرار الصحف 31-05-2017

البناء

الإعلان

النهار



الجمهورية



المستقبل

رأت مصادر متابعة للنزاع السعودي القطري أنّ تركيا تتريّث في التدخل في مسار النزاع رغم أنها المستهدف الفعلي بالتصعيد السعودي والخليجي، ولذلك عندما تتحقق تركيا من انّ التسوية لم تعد واردة فالردّ التركي القطري سيكون موحداً سواء بالتموضع في تحالفات إقليمية قد تصل حدّ التفاهم مع إيران على ملفات سورية والعراق واليمن، مقابل حماية إيرانية لقطر عند الضرورة، أو بتحريك الإخوان في ساحات تهمّ السعودية كثيراً كالأردن وصولاً إلى التعاون مع سورية في ملف الأكراد…يتم التداول بتعيينات جديدة في أحد المراكز ويقصد منها الانتقام من وزير سابق ونائب حالي اذ أن شاغلي المراكز حالياً محسوبون عليه.لوحظ أنه بغياب السيدة الأولى عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وترك الموقع لكريمتها انسحبت السيدة رندة بري وأوكلت تمثيلها الى الوزيرة السابقة وفاء حمزة.تجري إتصالات بين بيروت وباريس لتسريع تعيين سفير فرنسي بدل مانويل بون الذي انتهت ولايته، لتسهيل زيارة رئيس الجمهورية الى فرنسا.رغم الشائعات الكثيرة، لم يرد السلطات اللبنانية أي معلومات عن تغيير سفيرة دولة كبرى معتمدة في لبنان.طلب مرجع رسمي من وزير إثارة موضوع تقني لكن الوزير رفض لعدم وجود معطيات حسِّية في الإدارة حوله .يقالإن احتجاجات شعبية واسعة وتظاهرات نظّمها مواطنون في طهران والأحواز أمس للمطالبة بأموالهم وحقوقهم بعد إعلان مصرفين إيرانيين إفلاسهما.