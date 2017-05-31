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31 أيار 2017
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الشرطة الأفغانية: انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية وسقوط قتلى ومصابين

الشرطة الأفغانية: انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية وسقوط قتلى ومصابين Lebanon, news ,lbci ,أخبار كابول,انفجار,الأفغانية,الشرطة,
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الشرطة الأفغانية: انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية وسقوط قتلى ومصابين
 
 
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