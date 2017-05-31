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31 أيار 2017
31/05/2017 00:33:30
الشرطة الأفغانية: انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية وسقوط قتلى ومصابين
الشرطة الأفغانية: انفجار كابول نجم عن سيارة ملغومة قرب السفارة الألمانية وسقوط قتلى ومصابين
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LBCI News Lebanon
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