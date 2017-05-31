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31 أيار 2017
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وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي حذر واشنطن وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق صواريخ كروز

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وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي حذر واشنطن وتركيا وإسرائيل قبل إطلاق صواريخ كروز
 
 
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