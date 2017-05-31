البنزين يرتفع...

سجلت اسعار المحروقات الاربعاء 30 ايار ارتفاعا، فازداد سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 100 ليرة فيما استقر سعر الـ 98 اوكتان. كما ارتفع سعر الديزل 100 ليرة. أما سعر المازوت فارتفع 200 ليرة.
وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة حددت الاسعار كالتالي:
بنزين 98 اوكتان: 23300 ليرة
بنزين 95 اوكتان: 22700 ليرة
ديزل: 14100 ليرة
مازوت: 14100 ليرة
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