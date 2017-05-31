موجة حر تنتظر لبنان...

طقس ربيعي اعتيادي وقليل السحب عموما اليوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة لتعود وترتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع مع احتمال موجة حر الاسبوع المقبل.

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

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-الأربعاء: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة فيما الأجواء تكون قليلة السحب عموماً

الخميس: طقس ربيعي دافئ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الأجواء تكون غائمة جزئيا.

▪️الجمعة : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة

فيما الأجواء تكون غائمة حزئيا ويتكون ضباب محلي على الجبال، احتمال ضئيل لبض الرذاذ احيانا.