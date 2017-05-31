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31 أيار 2017
31/05/2017 02:37:21
وزير فرنسي: السفارة الفرنسية في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة ولا مؤشرات حاليا على أي ضحايا فرنسيين
وزير فرنسي: السفارة الفرنسية في كابول تضررت في انفجار سيارة ملغومة ولا مؤشرات حاليا على أي ضحايا فرنسيين
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LBCI News Lebanon
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