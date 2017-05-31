بالصورة - حريق بالقرب من معمل الجية الحراري

اقدم مجهولون على اضرام النار في موقع تجميع نفايات جدرا - الجية، بالقرب من معمل الجية الحراري حيث غطت سحب الدخان الابيض سماء المنطقة. وعلى الفور حضر رئيس البلدية الاب جوزف القزي ترافقه شرطة البلدية واحدى صهاريج المياه التابعة للبلدية وسيارات اطفاء الدفاع المدني وعملت على محاولة اخماد النيران، لكن اتساع رقعتها منعت سيارات الاطفاء من ذلك، وما زالت الجهود مستمرة حتى هذا الصباح للسيطرة عليها.

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من جهته، ناشد القزي الحكومة "الالتفات الى المنطقة واخذ الموضوع على محمل الجد، ووضع خطة سريعة للنفايات على ان تكون منطقة اقليم الخروب ضمنها".