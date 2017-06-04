تحذير للرجال... هذه الأمور تقوم بها المرأة الخائنة!

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يشعر الرجل عادة بالغيرة عندما يلاحظ أن المرأة التي يحب لا تعطيه الاهتمام الذي يستحق، كما إنه يشعر بالانزعاج الشديد عندما يراها تحادث رجلاً آخر، فيبدأ الشك حول ما إذا كانت شريكته تخونه أم لا.ولكن، على الرجل أن يعلم جيّداً أن المرأة الخائنة تقوم بأمور معينة، إذا لاحظها، قد يكتشف خيانتها له.ما هي هذه الأمور؟-تبدأ فجأة بطرح أسئلة عن روتين حياته: عندما تبدأ المرأة بطرح أسئلة روتينية على زوجها بشكل مفاجئ، فهذه إشارة يجب ألا يتجاهلها. في الواقع، قد تقوم المرأة بطرح هذا النوع من الأسئلة (توقيت العمل، المكان الذي سيتوجه اليه بعد الانتهاء من عمله...) كي تتأكد من جدول مشاريعه كي تستطيع أن تقوم بكل ما تريد من دون أن يدرك.-لا تعطي اهتماماً للحب والرومانسية: قد يلاحظ الرجل أن حبيبته وشريكته لم تعد تعطي اهتماماً للأوقات الرومانسية، فهذا قد يكون دليلاً على أنها تعيش حالة حب مع شخص آخر.-أصدقاء جدد: قد تبني السيدة علاقات صداقة جديدة بعد الارتباط، ولكن عندما تتطوّر هذه الصداقة قد يشعر شريكها بعدم الارتياح لذلك عليه توخي الحذر.