5 أسباب لتكسّر أظافركِ!

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تعتبر الأظافر النظيفة، المقلمة بعناية، والمطلية بالألوان الناعمة رمزاً من رموز الأنوثة لدى المرأة. ولكن هذا الرمز معرّض دوماً للمشاكل وأبرز هذه المشاكل التكسّر!نُطلعكِ في ما يلي على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تكسّر أظافركِ:_ إذا كنتِ من اللواتي يكتبن الرسا​ئل النصية ويواظبن على الطباعة على الحاسوب فأظافركِ معرضة للتكسر بنسبة كبيرة جداً خصوصاً عند الأطراف._ في حال كنتِ مصابة بفقر الدمّ فذلك ينعكس على الأظافر أيضاً لأنّ خلايا الدمّ لا تتدفق إلى الأظافر وتؤثر بالتالي على جمالها وصحتها، لذلك راجعي طبيبكِ ليصف لكِ المكملات الغذائية اللازمة._تتركين طلاء الأظافر لفترة طويلة؟ هذا الأمر يؤثر سلباً على أظافركِ لأنّ الطلاء يحتوي على ملمعات فيها مكوّنات تسبب الجفاف الشديد لها والحلّ هنا هو التخلي عن الطلاء بين الفترة والأخرى لجعل الأظافر تتنفس._نسيان ترطيب الأظافر يؤثر على صحتها ويجعلها تجف وتتكسّر، ولا يكفي ترطيبها مرة في اليوم بل يجب القيام بهذه الخطوة بعد كلّ مرة تغسلين يديكِ فيها._اذا كنت تستخدمين الكثير من مزيل طلاء الأظافر الذي يحتوي على الاسيتون، فهذا الأمر يجعل أظافرك هشة وضعيفة، لذلك ننصحكِ باختيار مزيلات الأظافر التي تحتوي على الزيوت الطبيعية.