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04 حزيران 2017
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صورة 3 فتيات يعانين السرطان اجتاحت الانترنت... ماذا حصل بعد عامين؟

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صورة 3 فتيات يعانين السرطان اجتاحت الانترنت... ماذا حصل بعد عامين؟
بات السرطان من أكثر الأمراض خطورة حول العالم، إذ إنه من الأسباب الرئيسية للوفاة في  جميع أنحاء العالم.

والمؤسف هو أن هذا المرض يصيب الكبار والصغار على حدّ سواء.

وفي هذا السياق، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة 3 فتيات صغيرات يعانين السرطان.

وقد التقط هذه الصورة مصوّر من أوكلاهوما، فظهرت فيها كل من أينسلي بيتر، 4 سنوات، ريلي هوي، 3 سنوات وران فرانكلين، 6 سنوات، اللواتي يتشاركن المعاناة والمرض.
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والمفرح في هذه القصة، هو أنه بعد مرور سنتين على التقاط الصورة التي تفطر القلوب، نجحت هؤلاء الفتيات في التغلب على المرض والوجع.

اليكم صورهن

Cette image de 3 fillettes cancéreuses a fait le tour du monde
Cette image de 3 fillettes cancéreuses a fait le tour du monde
Cette image de 3 fillettes cancéreuses a fait le tour du monde
Cette image de 3 fillettes cancéreuses a fait le tour du monde
المصدر
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