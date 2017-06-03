قوات سوريا الديموقراطية تقترب من الرقة

تشهد الرقة تحولا في الانتشار العسكري للمجموعات المسلحة.
فقد حققت قوات سوريا الديموقراطية تقدما غرب المدينة اعتبر ان من شأنه أن يسرع اطلاق معركة طرد تنظيم الدولة الاسلامية من معقله في سوريا.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان قوات سوريا الديموقراطية وبدعم من التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على بلدة المنصورة التي تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب غرب المدينة وسد البعث المجاور لها بعد اشتباكات مع التنظيم.
تقدم من شأنه ان يتيح لقوات سوريا الديموقراطية توسيع نطاق سيطرتها على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتمكين الجبهة الغربية للرقة قبل اطلاق المعركة الاخيرة لطرد تنظيم داعش منها.
اذا المعركة الكبرى باتت على الابواب. ومقاتلو قوات سوريا الديموقراطية يعملون على تمشيط بلدة المنصورة وسد البعث من الالغام البحث عما تبقى من مقاتلي داعش.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد تسلمت اسلحة ومعدات حديثة من التحالف الدولي في اطار التحضير لاطلاق معركة الرقة. وبحسب الخطة، فان الهجوم على معقل داعش سيحصل من ثلاثة محاور بعدما انجز الحصار من الجهتين الشمالية والشرقية والعمل جار على تمكين الحصار من الجهة الغربية ايضا.
واذا سقطت الرقة وخسرها التنظيم، لا يبقى سوى ريفها الجنوبي وغالبيته منطقة صحراوية في وقت لا تزال حركته ممكنة في الجنوب عبر تأمين ممرات وطرق امداد في نهر الفرات.