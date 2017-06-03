قوات سوريا الديموقراطية تقترب من الرقة

المعركة على الابواب في الرقة

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LBCI News Lebanon

تشهد الرقة تحولا في الانتشار العسكري للمجموعات المسلحة.



فقد حققت قوات سوريا الديموقراطية تقدما غرب المدينة اعتبر ان من شأنه أن يسرع اطلاق معركة طرد تنظيم الدولة الاسلامية من معقله في سوريا.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان قوات سوريا الديموقراطية وبدعم من التحالف الدولي تمكنت من السيطرة على بلدة المنصورة التي تبعد نحو 20 كيلومترا جنوب غرب المدينة وسد البعث المجاور لها بعد اشتباكات مع التنظيم.



تقدم من شأنه ان يتيح لقوات سوريا الديموقراطية توسيع نطاق سيطرتها على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات وتمكين الجبهة الغربية للرقة قبل اطلاق المعركة الاخيرة لطرد تنظيم داعش منها.