في افغانستان...تفجيرات تستهدف جنازات

بعد اربعة قتلى جراء المواجهات مع الامن إنضم عدد من القتلى الى لائحة الضحايا في ثلاثة انفجارات في العاصمة الافغانية كابول وقعت قرب جنازة ضحية للاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الأفغانية ومحتجين قبل يوم.

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وفي اليوم الثالث بعد التفجير لا تزال كابول مشتعلة بالتظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة.وقد أغلقت السلطات الأفغانية الشوارع في وسط العاصمة لدى محاولتها منع تكرار تظاهرة تحولت إلى اشتباكات بين المحتجين والشرطة وخلفت أربعة قتلى.وعلى الرغم من أن اليوم السبت هو يوم عمل عادي في أفغانستان فقد أغلقت السلطات أجزاء كبيرة من المدينة حيث أقامت نقاط تفتيش مسلحة ونشرت دوريات من المركبات المدرعة في الشوارع.وزادت الاضطرابات الضغط على حكومة الرئيس أشرف عبد الغني التي تواجه غضبا شعبيا متزايدا بسبب عدم قدرتها على إرساء الأمن في العاصمة في أعقاب سلسلة من الهجمات الانتحارية الكبيرة.وشهد تجمع مناهض للحكومة في أعقاب هجوم مدمر بشاحنة ملغومة الأسبوع الماضي مواجهة غاضبة استمرت لساعات بين المحتجين والشرطة التي أطلقت النار في الهواء لإبعاد الحشود التي كانت تحاول اجتياز الأطواق الأمنية والوصول إلى القصر الرئاسي. وقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 15 في تبادل إطلاق النار مما أثار انتقاد منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان ودفع مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان إلى مناشدة الهدوء.