أخبار دولية
03 حزيران 2017
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اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن

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تمكن قراصنة من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة واستولوا على وثائق مهمة.
عبارة عن رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة وتعود للفترة ما بين 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي. 
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