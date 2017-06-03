رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة

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LBCI News Lebanon

تمكن قراصنة من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة واستولوا على وثائق مهمة.

عبارة عن رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة وتعود للفترة ما بين 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي.