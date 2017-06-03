أخبار دولية
03 حزيران 2017
03/06/2017 08:48:02
اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن
رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,السفير الإماراتي ,رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة
LBCI News Lebanon
تمكن قراصنة من اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة واستولوا على وثائق مهمة.
عبارة عن رسائل تكشف الكثير من أسرار السفارة وتعود للفترة ما بين 2014 وحتى نهاية الشهر الماضي.
الإعلان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
السفير الإماراتي
واشنطن
إقرأ أيضاً