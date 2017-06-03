بعد 12 سنة...جائزة سمير قصير لحرية الصحافة مستمرة

توزيع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة

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LBCI News Lebanon

إثنتا عشرة سنة على استشهاد سمير قصير صاحب القلم الحر...

وفي الذكرى، توزيع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في قصر سرسق في الأشرفية، في احتفال دعت إليه بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير.



جائزة هذا العام كانت من نصيب الصحافي عيسى علي خضر من سوريا عن فئة أفضل مقال، وغادة الشريف من مصر، عن فئة التحقيق الاستقصائي و أسعد الزلزلي من العراق عن فئة التقرير السمعي البصري...

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