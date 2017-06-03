توقيف 3 سوريين بتهمتي تهريب أشخاص وتعاطي الكابتاغون

أوقفت مديرية البقاع الإقليمية في أمن الدولة كلا من السوريين م. ع. وم. ح. بتهمة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية، واعترفا أن لهما شركاء سوريين ولبنانيين.

وضبطت داخل السيارة التي يقودانها كمية من حبوب الكابتاغون، اعترفا بتعاطيهما.

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وتمت إحالة الموقوفين السوريين إلى النيابة العامة الإستئنافية في البقاع بواسطة مكتب مكافحة المخدرات بناء على إشارة القضاء المختص.

كما تم توقيف السوري م. ز. بجرم تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان وبالعكس، وتبين بالتحقيق أن في حقه مذكرتي توقيف بجرم الخطف وتهريب أفراد أجانب.