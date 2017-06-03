حرس الحدود الاردني يقتل مسلحين حاولوا اجتياز الحدود مع سوريا

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أعلن الجيش الاردني ان قوات حرس الحدود الاردني قتلت مسلحين ينتمون ل"تنظيمات ارهابية" كانوا يستقلون ثلاث دراجات نارية حاولوا اجتياز الحدود قادمين من سوريا.ونقل البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة عن مصدر مسؤول في القيادة قوله انه "في تمام الساعه الثامنة والنصف من صباح الْيَوْمَ السبت الثالث من حزيران ، حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الارهابية وقادمة من الاراضي السورية باتجاه الاراضي الاردنية استهداف المواقع الامامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان".واضاف ان دوريات حرس الحدود اشتبكت معها ودمرت الدراجات الثلاث وقتلت المسلحين.