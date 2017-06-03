أخبار محلية 03 حزيران 2017 03/06/2017 11:50:38 ارسلان: الاشتراكي والديموقراطي اللبناني متفقان

منطقة الشوف التي تعاني من النفايات لن تعاني من السياسة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جنبلاط,ارسلان,منطقة الشوف التي تعاني من النفايات لن تعاني من السياسة

LBCI News Lebanon

أكد رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال ارسلان ان الاشتراكي والديموقراطي اللبناني متفقان وقال:" من هو طامح من ان يجعل طلال ارسلان عدوا لوليد جنبلاط ووليد جنبلاط عدوا لطلال ارسلان ان يخيط بغير هالمسلة". الإعلان