أخبار محلية
03 حزيران 2017
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ارسلان: الاشتراكي والديموقراطي اللبناني متفقان

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أكد رئيس الحزب الديمقراطي الوزير طلال ارسلان ان الاشتراكي والديموقراطي اللبناني متفقان وقال:" من هو طامح من ان يجعل طلال ارسلان عدوا لوليد جنبلاط ووليد جنبلاط عدوا لطلال ارسلان ان يخيط بغير هالمسلة".
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