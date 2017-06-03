أمن وقضاء 03 حزيران 2017 03/06/2017 12:19:50 صرخة في الشارع: انزلوا السائق السوري عن المقود

العمالة السورية في لبنان الى الواجهة مجدداً

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LBCI News Lebanon

اصحاب الفانات الى الشارع مجدداً. رفعوا شعار "انزلوا السائق السوري عن المقود" ونظموا اعتصاماً تحت جسر الدورة. ندد أصحاب الحافلات ونقابة سائقي السيارات العمومية في لبنان بالعمالة السورية وطالبوا بسحب رخص القيادة من السوريين. الإعلان