أمن وقضاء
03 حزيران 2017
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صرخة في الشارع: انزلوا السائق السوري عن المقود

العمالة السورية في لبنان الى الواجهة مجدداً Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,فانات,العمالة السورية في لبنان الى الواجهة مجدداً
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اصحاب الفانات الى الشارع مجدداً. رفعوا شعار "انزلوا السائق السوري عن المقود" ونظموا اعتصاماً تحت جسر الدورة. ندد أصحاب الحافلات ونقابة سائقي السيارات العمومية في لبنان بالعمالة السورية وطالبوا بسحب رخص القيادة من السوريين.
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