مقدمة النشرة المسائية 03-06-2017

شاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يُبقي "ربط النزاع" قائمًا بينه وبين رئيس الجمهورية، وهذا ما بدا واضحًا من صياغة الدعوة إلى الجلسة النيابية. الصياغة جاء فيها ان رئيس مجلس النواب "أرجأ" الجلسة التي كانت مقررة يوم الإثنين في 5 حزيران الحالي الى الثانية عشرة من يوم الإثنين في 12 حزيران الحالي, علمًا انه في 5 حزيران ليس هناك عقد استثنائي بل إن هذا العقد يبدأ في 7 حزيران، وما تمسُّك الرئيس بري بموعد 5 حزيران ثم إرجاؤه، سوى التأكيد على ان " ديبلوماسية الإفطارات " لم تفعل فعلها كليًا، وأن بري كان يرى ان موعد 5 حزيران مازال قائمًا...

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ولكن على الرغم من القلوب الملآنة، فإن مشروع قانون النسبية بلغ درجةً من التقدُّم بحيث لم يعد من السهل العودة به إلى الوراء . فهل تبدأ " شياطين التفاصيل " تتساقط تباعًا؟ المؤشرات حتى اليوم تُرجِّح ان يكون الاسبوعُ المقبل اسبوعَ القانون في مجلس الوزراء، الاربعاءَ المقبل، أي يومَ بدء العقد الاستثنائي ...

وإذا كان قانون الإنتخابات في سباق مع الوقت ، فإن مأساة وفاة فرح قصَّاب في مواجهة تقطيع الوقت...فعلى الرغم من مرور ثلاثة أيام على المأساة، فإن البطء القاتل في المعالجة يكاد يقتل فرح للمرة الثانية...لا جديد باستثناء طلب وزير العدل اجراء التعقبات الاحترازية والطلبِ الى النائب العام التمييزي افادته بنتيجة التحقيقات ضمن ما تسمح به دائرة السريَّة ، والتدابيرُ المتخذة بالسرعة الممكنة.

وقد كان لافتًا ان وزير العدل سمَّى الطبيب بالاسم...بالتوازي مع هذا الطلب، فإن هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام باتت تستلزم طرح التساؤلات والهواجس التالية :

هل عادت معزوفة " الحماية السياسية " لتُلقي بثقلها وراء الدكتور نادر صعب ؟

هل تحت يافطة ما يُسمَّى "السياحة الطبية" سيجري تمرير جريمة وفاة فرح ؟

الاسئلة الهواجس تبلغ ذروتها من خلال السؤال الآتي : إذا صحَّت المعلومات عن أن الدكتور نادر صعب غادر الأراضي اللبنانية ، فأين دور النيابة العامة في وجوب منعه من السفر احترازياً ؟ ألا يجدر بها التحرك تلقائيًا حيال حالة وفاة ترقى إلى مستوى الجريمة ؟

هل تمَّ استجواب الأطباء والممرضين والممرضات الذين شاركوا في الجراحة ؟

لماذا جرى التكتم على إسم الطبيب, والاكتفاءُ بذكر الحرف الاول من إسمه ؟ أليست مفارقة أن يُذكَر إسم الضحية كاملًا ، مع جنسيتها ومكان إقامتها فيما التحفظ على إسم مَن أجرى لها الجراحة ؟

هل ما يجري هو محاولة للفلفة الجريمة بتدخلٍ وَقِح من سياسيين وربما زوجات سياسيين لإبعاد ميزان العدالة عنه؟

ماذا لو كانت الضحية إبنة سياسي يحاول التدخل, او زوجة سياسي أو أخت سياسي ، هل كان سيتدخَّل ضد الضحية لمصلحة الدكتور .

أسئلةٌ لن تجد أجوبة عنها إلا بعد توافر الشروط الآتية :

الطلب رسميًا منعَ التدخلات السياسية تحت طائلة اعتبار أي متدخِّل أو متدخِّلة مشاركاً في الجرم .

الإعلان رسميًا عمن يتحمَّل مسؤولية إعطائه الترخيص في مجلس الوزراء عام 2004 .

الإعلان رسميًا عمن خفف الإجراءات القضائية عنه حين وقع حادث سابق منذ أعوام .