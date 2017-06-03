بالفيديو- مواطن عكاري يروي كيف اعتدى عليه موكب النائب...

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استهجن المواطن وليد الحسن من بلدة عيدمون طريقة تعاطي موكب النائب خالد زهرمان معه خلال زحمة السير الكثيفة التي شهدتها منطقة العبدة خلال ساعات ما قبل الافطار ، نظرا للاجراءات المتخذة لمواكبة رعاية حضور رئيس الحكومة سعد الحريري لافطار تيار المستقبل المركزي في عكار .وأوضح الحسن انه اغتنم فرصة اقتراب سيارة النائب خالد زهرمان من سيارته ليشتكي من الزحمة والناس صيام ، فكان الرد بقيام اشخاص من موكبه بالاعتداء على السيارة بعنف ما دفعه للابتعاد باسرع ما يمكن .وسأل الحسن عن سبب هذا الرد العنيف من مرافقين لنائب "انتخبه الشعب ليمثله وليس ليتجاوزه عند الزحمة خلافا للقانون متسببا باعاقة اضافية لحركة السير" .وناشد الحسن الرئيس الحريري اقامة افطار للجائعين وليس للمرتاحين ماديا من رؤساء بلديات ومخاتير ورجال اعمال .